Швеция отказывается от бойкота ЧМ-2018 после выхода ее сборной в плей-офф

Власти Швеции пересмотрят решение о бойкоте Чемпионата мира по футболу в РФ после того, как сборная страны вышла в плей-офф.

"Мы были последовательными и говорили, что будем бойкотировать только открытие чемпионата. В этой ситуации мы считаем, что важно видеть и поддерживать нашу команду. И мы приняли это решение, например, после консультаций с Данией", - цитирует издание Aftonbladet министра иностранных дел Швеции Марго Валстром.

Отмечается, что Швеция решила бойкотировать церемонию в знак солидарности с Великобританией, власти которой решила игнорировать ЧМ-2018 после отравления в Солсбери экс-разведчика РФ Сергея Скрипача. Однако, по мнению шведского МИДа, все страны, сборные которых вышли в плей-офф, "оказались в подобной ситуации".

Представители властей Швеции поедут в Россию с целью поддержания сборной страны. Список фамилий в МИД пообещали представить несколько позже.

Напомним, сборная Швеции на ЧМ-2018 обыграла команды из Южной Кореи и Мексики, благодаря чему вышла из группы в плей-офф. В 1/8 финала шведы сыграют со сборной Швейцарии.