Уругвай - Франция 0:2. Команда Дидье Дешама вышла в полуфинал ЧМ-2018. Видео голов

6 июля 2018, 18:57

Сегодня вчереом определится еще один полуфиналист ЧМ-2018.

  • Фанаты Уругвая в Нижнем Новгороде. Reuters
  • Фанаты Франции в Нижнем Новгороде. Reuters
  • Антуан Гризманн забивает второй гол. Reuters
  • Луис Суарес ничем не помог своей команде в этом матче. Reuters
  • Рафаэль Варан прадзнует первый гол в ворота Муслеры. Reuters
  • Сборная Франции благодарит болельщиков после выхода в полуфинал.
  • Антуан Гризман стал героем матча, отдав результативную передачу в первом тайме и отличившись во втором. Reuters

Сборная Франции на стадионе "Нижний Новгород" обыграла сборную команду Уругвая со счетом 2:0 и вышла в 1/2 финала чемпионата мира.

Гол Варана после розыгрыша штрафного стал первым мячом Франции за 33 года забила в матчах с уругвайцами. Это не удавалось "трехцветным" со времен победы со счетом 2:0 в товарищеской игре, состоявшейся в августе 1985 года.

Французы не забивали сборной Уругвая на протяжении 4 матчей. 2 из этих игр состоялись в рамках чемпионатов мира.

На 61-й минуте голикпер Уругвая Муслера соврешил результативную ошибку после удара нападающего "трехцветных" Антуан Гризманна, который нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч полетел в створ ворот, голкипер попытался отразить удар, подставив две руки, но мяч после соприкосновения с кистями вратаря залетел под перекладину. Ошибка голкипера позволила европейской команде удвоить преимущество в счете.

УругвайФранция 0:2 (второй тайм)
6 июля, "Стадион Нижний Новгород"
Голы: 0:1 – 40 Варан, 0:2 – 61 Гризманн.

Уругвай – Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Урретавискайя, 73), Лаксальт, Бентанкур (Родригес, 59), Торрейра, Весино, Суарес, Стуани (Макси Гомес, 59).
Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба, Канте, Толиссо (Нзонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 88).
Предупреждения: Люка Эрнандес (33), Бентанкур (38), Родригес (69), Мбаппе (69).

Следующим соперником "трехцветных" станет победитель матча Бразилия – Бельгия. Эта игра пройдет сегодня, 6 июля, на "Казань-Арене". Матч Бразилия – Бельгия начнется в 21.00 по киевскому времени.

Полуфинал, в котором сыграют французы, состоится 10 июля на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Этот матч тоже начнется в 21.00 по киевскому времени.

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Франция ЧМ-2018 Уругвай
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