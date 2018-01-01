На матчи ЧМ-2018 в России разрешили проносить наркотики

При входе на стадион болельщики могут иметь с собой марихуану, кокаин и амфетамин.

В РФ решили не ограничивать болельщиков Reuters

На матчи ЧМ-2018, который запланирован в России , болельщики смогут проносить наркотические и психотропные препараты.

"За исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадиона следят сотрудники силовых структур на КПП, которые действуют в рамках законодательства России и правил поведения зрителей на стадионе", — заявили в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

Согласно правилам Евразийского экономического союза, при входе на стадион болельщики могут иметь с собой марихуану, кокаин и амфетамин, если у них имеется при себе рецепт от врача.

Иностранные любители футбола могут принести с собой на стадион до семи лекарственных препаратов, но не более одной упаковки на каждого, пишут "Известия".

Напомним, ранее вице-премьер России призвал запасаться наркотиками накануне ЧМ-2018.