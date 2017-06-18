Вице-премьер России призвал запасаться наркотиками накануне ЧМ-2018

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России, нужно "завезти марихуанки" для представителей сборной Нидерландов.

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, сообщает "Интерфакс".

"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018, — ред.). Ну, а вы начинайте (подготовку, — ред.). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете - команды сами ориентируются", — сказал Мутко на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Петербурге в воскресенье.

Так глава РФС ответил на вопрос одного из участников конференции, который обратил внимание на то, Ульяновская область, как и другие регионы РФ готовятся к приему команд-участниц ЧМ-2018.

Отметим, что в Нидерландах действует политика терпимости к употреблению легких наркотиков, производных от конопли (марихуана, гашиш), употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

Напомним, ранее сообщалось, что на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе "Волгоград-арена" произошел пожар.