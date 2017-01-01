Названы соперники сборной Украины в турнире Лиги наций УЕФА

Матчи Лиги наций будут проходить в сентябре-ноябре 2018-го года. Первая игра состоится 6 сентября.

Сборная Украины узнала своих соперников первого розыгрыша турнира УЕФА Лига наций . Наши футболисты сыграют в дивизионе В.

Команды в новом турнире поделены на четыре дивизиона соответственно своему рейтингу, сообщает XSport.

Каждый дивизион будет поделен на четыре группы по три-четыре команды.

Победители групп поднимутся дивизионом выше, проигравшие — понизятся в классе. Также все победители групп смогут побороться за выход на Евро-2020.

Дивизион А

Группа 1: Нидерланды, Франция, Германия

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия

Группа 3: Польша, Италия, Португалия

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания

Дивизион В

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия

Группа 2: Турция, Швеция, Россия

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс

Дивизион С

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния

Дивизион D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия

Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь

Группа 3: Косово, Мальта, Фарерры, Азербайджан

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония

Матчи группового этапа пройдут осенью 2018 года. Поединки состоятся 6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября и 15-17 и 18-20 ноября.

Стоит отметить, что турнир создан для того, чтобы команды не играли товарищеские матчи.