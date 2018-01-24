Названы соперники сборной Украины в турнире Лиги наций УЕФА

Матчи Лиги наций будут проходить в сентябре-ноябре 2018-го года. Первая игра состоится 6 сентября.
Сборная Украины узнала своих соперников первого розыгрыша турнира УЕФА Лига наций. Наши футболисты сыграют в дивизионе В.
Команды в новом турнире поделены на четыре дивизиона соответственно своему рейтингу, сообщает XSport.
Каждый дивизион будет поделен на четыре группы по три-четыре команды.
Победители групп поднимутся дивизионом выше, проигравшие — понизятся в классе. Также все победители групп смогут побороться за выход на Евро-2020.
Дивизион А
Группа 1: Нидерланды, Франция, Германия
Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия
Группа 3: Польша, Италия, Португалия
Группа 4: Хорватия, Англия, Испания
Дивизион В
Группа 1: Чехия, Украина, Словакия
Группа 2: Турция, Швеция, Россия
Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс
LEAGUE B #NationsLeague— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 января 2018 г.
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Дивизион С
Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия
Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия
Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения
Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния
Дивизион D
Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия
Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь
Группа 3: Косово, Мальта, Фарерры, Азербайджан
Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония
Матчи группового этапа пройдут осенью 2018 года. Поединки состоятся 6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября и 15-17 и 18-20 ноября.
Стоит отметить, что турнир создан для того, чтобы команды не играли товарищеские матчи.