В еврокубках подопечные Диего Симеоне не пропускают уже четыре матча.
Букмекеры теперь определили для себя фаворита — им является "Атлетико", который дома за 17 матчей в Примере пропустил лишь 4 гола, а в еврокубках подопечные Диего Симеоне не пропускают уже четыре матча. И не стоит забывать, как плохо играет "Арсенал" на выезде — за 16 матчей в чемпионате Англии было выиграно лишь три матча.
Букмекерская контора PariMatch дает на победу "Атлетико" коэффициент 1.78, на победу лондонцев – 4.90, а вероятность ничейного исхода оценивает – в 3.70.
William Hill дает на хозяев поля практически такой же коэффициент – 1.75, шансы "Арсенала" оценивает в 4.80, а ничью – в 3.60.
Солидарна со всеми и bwin. Коэффициент на победу "Атлетико" от данной конторы составляет 1.75 против 5.00 на триумф "Арсенала". 3.70 bwin дает на ничью, отмечает football.ua.
Не воспользовавшись преимуществом в первом матче, "канониры" рискуют серьезно поплатиться за нерасторопность. Сумеет ли Арсен Венгер настроить своих подопечных, чтобы те наградили наставника и поклонников красочной игрой и результатом? Безусловно, француз хотел бы покинуть "Арсенал" с выигранным трофеем.
Ориентировочные составы:
"Атлетико": Облак – Партей, Хименес, Годин, Филипе Луис – Корреа, Фернандес, Ньигес, Коке – Коста, Гризманн
"Арсенал": Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Рэмзи, Джака, Уилшир – Озил, Мхитарян – Ляказетт
Не сыграют: Хуанфран – Эльнени, Касорла, Обамеянг (не заявлен).
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне: "Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече. Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию. Ляказетт — фантастический футболист. Он не так высок, но блестяще действует на втором этаже. Этого нападающего отличает высокая реализация голевых моментов. В "Арсенале" собраны отличные футболисты. Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг "Арсенала" — это Месут Озил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает".
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер: "Ян Облак фантастически сыграл в Лондоне. Надеюсь, он будет не так хорош в Мадриде. В ответной игре с "Атлетико" мы точно знаем, что необходимо сделать. Это может стать нашим преимуществом".
Матч начнется в 22:05, в Мадриде на арене "Ванда Метрополитано". Арбитр встречи – Джанлука Рокки (Италия). Прямая трансляция на канале "Футбол 1".
Как бы ни завершился сезон, австрийский клуб уже совершил своего рода подвиг, добравшись до полуфинала Лиги Европы, ведь ранее лучшим результатом клуба был выход в 1/8 в сезоне 2013/14.
Задел в два мяча — превосходный результат для "олимпийцев", однако французский клуб понимает – легкой прогулки в Австрии не будет. И наверняка "Марсель" знает, что "Зальцбург" дома не проигрывает на протяжении 38 матчей (с ноября 2016 года), а это — крайне солидный показатель.
Главный вопрос заключается в следующем: сумеют ли австрийцы вернуть интригу в данное противостояние?
По мнению букмекеров, статус хозяина поля делает "РБ Зальцбург" фаворитом данного противостояния.
Так букмекерская контора PariMatch дает на победу "Зальцбурга" коэффициент 2.11, шансы гостей оценивает в 3.45, а вероятность ничейного исхода – в 3.65.
William Hill также ставит на хозяев – 2.10 против 3.25 у французской команды. Ничья данной конторой оценивается в 3.60.
Еще больше в победу "Зальцбурга" верит bwin, которая дает на нее коэффициент 2.05. Вероятность триумфа "Марселя" данной конторой оценивается в 3.50, а ничейного исхода – в 3.60.
Ориентировочные составы:
"РБ Зальцбург": Вальке – Лайнер, Сильва, Чалета-Цар, Ульмер – Айдара, Самассеку, Бериша – Шлагер - Хи Чан Вонг, Даббур
"Марсель": Пеле – Сарр, Рами, Густаво, Амави – Лопес, Сансон – Товен, Пайе, Окампос – Жермен
Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе: "В первом матче мы подолгу доминировали и, на самом деле, контролировали действия Марселя. В наших силах все изменить в ответной игре. У нас есть шанс вернуть себе инициативу в четверг. Мы хотим провести еще один классный матч перед полными трибунами. Мы должны настроиться на то, чтобы продемонстрировать на поле максимальную атакующую мощь и в то же время сохранять терпение. В Марселе я чувствовал, что мы физически сильнее и могли добиться большего. Сделаем все, чтобы подавить и загонять их".
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия: "Мы проведем 58-й матч в сезоне, но я не ощущаю у своих игроков какой-либо физической или психологической усталости. На прошлой неделе мы увидели, что силы на концовку матчей у нас по-прежнему есть. Если мы забьем быстрый гол, сопернику уже будет сложно отыграться, но идеального сценария не существует. В любом случае надо побеждать и выходить в финал. Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба".
Матч начнется в 22:05, на "Рэд Булл Арене". Арбитр матча – Сергей Карасев (Россия). Прямая трансляция на канале "Футбол 2".
Напомним, ранее состоялись ответные матчи 1/2 Лиги чемпионов. "Реал" сыграл вничью 2:2 с "Баварией" и вышел в финал. Вторым финалистом стал "Ливерпуль", несмотря на поражение от "Ромы" со счетом 2:4.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram