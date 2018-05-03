Полуфинал Лиги Европы. Анонс ответных матчей и котировки букмекеров

В четверг, 3 мая, состоятся ответные матчи 1/2 Лиги Европы. Первый полуфинальный матч между "Атлетико" и "Арсеналом" завершился в пользу мадридцев: несмотря на раннее удаление Врсалько, испанский клуб усилиями Гризманна сумел забить гол и сыграть вничью — 1:1.

Букмекеры теперь определили для себя фаворита — им является "Атлетико", который дома за 17 матчей в Примере пропустил лишь 4 гола, а в еврокубках подопечные Диего Симеоне не пропускают уже четыре матча. И не стоит забывать, как плохо играет "Арсенал" на выезде — за 16 матчей в чемпионате Англии было выиграно лишь три матча.

Букмекерская контора PariMatch дает на победу "Атлетико" коэффициент 1.78, на победу лондонцев – 4.90, а вероятность ничейного исхода оценивает – в 3.70.

William Hill дает на хозяев поля практически такой же коэффициент – 1.75, шансы "Арсенала" оценивает в 4.80, а ничью – в 3.60.

Солидарна со всеми и bwin. Коэффициент на победу "Атлетико" от данной конторы составляет 1.75 против 5.00 на триумф "Арсенала". 3.70 bwin дает на ничью, отмечает football.ua.

Не воспользовавшись преимуществом в первом матче, "канониры" рискуют серьезно поплатиться за нерасторопность. Сумеет ли Арсен Венгер настроить своих подопечных, чтобы те наградили наставника и поклонников красочной игрой и результатом? Безусловно, француз хотел бы покинуть "Арсенал" с выигранным трофеем.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак – Партей, Хименес, Годин, Филипе Луис – Корреа, Фернандес, Ньигес, Коке – Коста, Гризманн

"Арсенал": Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Рэмзи, Джака, Уилшир – Озил, Мхитарян – Ляказетт

Не сыграют: Хуанфран – Эльнени, Касорла, Обамеянг (не заявлен).

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне: "Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече. Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию. Ляказетт — фантастический футболист. Он не так высок, но блестяще действует на втором этаже. Этого нападающего отличает высокая реализация голевых моментов. В "Арсенале" собраны отличные футболисты. Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг "Арсенала" — это Месут Озил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает".

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер: "Ян Облак фантастически сыграл в Лондоне. Надеюсь, он будет не так хорош в Мадриде. В ответной игре с "Атлетико" мы точно знаем, что необходимо сделать. Это может стать нашим преимуществом".

Матч начнется в 22:05, в Мадриде на арене "Ванда Метрополитано". Арбитр встречи – Джанлука Рокки (Италия). Прямая трансляция на канале "Футбол 1".

В первой встрече другой полуфинальной пары "Марсель" добыл домашнюю победу со счетом 2:0 над "Зальцбургом".

Как бы ни завершился сезон, австрийский клуб уже совершил своего рода подвиг, добравшись до полуфинала Лиги Европы, ведь ранее лучшим результатом клуба был выход в 1/8 в сезоне 2013/14.

Задел в два мяча — превосходный результат для "олимпийцев", однако французский клуб понимает – легкой прогулки в Австрии не будет. И наверняка "Марсель" знает, что "Зальцбург" дома не проигрывает на протяжении 38 матчей (с ноября 2016 года), а это — крайне солидный показатель.

Главный вопрос заключается в следующем: сумеют ли австрийцы вернуть интригу в данное противостояние?

По мнению букмекеров, статус хозяина поля делает "РБ Зальцбург" фаворитом данного противостояния.

Так букмекерская контора PariMatch дает на победу "Зальцбурга" коэффициент 2.11, шансы гостей оценивает в 3.45, а вероятность ничейного исхода – в 3.65.

William Hill также ставит на хозяев – 2.10 против 3.25 у французской команды. Ничья данной конторой оценивается в 3.60.

Еще больше в победу "Зальцбурга" верит bwin, которая дает на нее коэффициент 2.05. Вероятность триумфа "Марселя" данной конторой оценивается в 3.50, а ничейного исхода – в 3.60.

Ориентировочные составы:

"РБ Зальцбург": Вальке – Лайнер, Сильва, Чалета-Цар, Ульмер – Айдара, Самассеку, Бериша – Шлагер - Хи Чан Вонг, Даббур

"Марсель": Пеле – Сарр, Рами, Густаво, Амави – Лопес, Сансон – Товен, Пайе, Окампос – Жермен

Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе: "В первом матче мы подолгу доминировали и, на самом деле, контролировали действия Марселя. В наших силах все изменить в ответной игре. У нас есть шанс вернуть себе инициативу в четверг. Мы хотим провести еще один классный матч перед полными трибунами. Мы должны настроиться на то, чтобы продемонстрировать на поле максимальную атакующую мощь и в то же время сохранять терпение. В Марселе я чувствовал, что мы физически сильнее и могли добиться большего. Сделаем все, чтобы подавить и загонять их".

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия: "Мы проведем 58-й матч в сезоне, но я не ощущаю у своих игроков какой-либо физической или психологической усталости. На прошлой неделе мы увидели, что силы на концовку матчей у нас по-прежнему есть. Если мы забьем быстрый гол, сопернику уже будет сложно отыграться, но идеального сценария не существует. В любом случае надо побеждать и выходить в финал. Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба".

Матч начнется в 22:05, на "Рэд Булл Арене". Арбитр матча – Сергей Карасев (Россия). Прямая трансляция на канале "Футбол 2".

Напомним, ранее состоялись ответные матчи 1/2 Лиги чемпионов. "Реал" сыграл вничью 2:2 с "Баварией" и вышел в финал. Вторым финалистом стал "Ливерпуль", несмотря на поражение от "Ромы" со счетом 2:4.