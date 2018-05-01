Лига Чемпионов, 1/2. "Реал" - "Бавария" 2:2. Навас и арбитр протаскивают мадридцев в финал. Фото, видео

Мадридский "Реал" вышел в третий финал Лиги Чемпионов подряд. "Сливочные" "откатали" результативную ничью на "Сантьго Бернабеу", но прошли дальше благодаря выездной победе неделю назад.

Игра была несколько омрачена судейскими ошибками Джюнейта Чакира, который должен был назначить два пенальти в ворота "Реала". Первый – за игру вытянутой рукой Марсело после подачи Йозуа Киммиха в конце первого тайма. Второй - на 52-й минуте, когда Серхио Рамос выбил мяч у Роберта Левандовского, сначала ударив поляка по ноге.

Игроки "Баварии" пытались обратить внимание главного арбитра и судьи за воротами на оба эпизода, но те не изменили своих решений.

MVP противостояния можно смело называть голкипера "Реала" Кейлора Наваса, который был хорош в первой игре, а во второй попросту творил чудеса в "рамке" - на "Сантьяго Бернабеу" он сделал 8 сейвов, что стало лучшим показателем для вратарей "Реала" в этом турнире за последние 10 лет.

Мадридцы стали третьим клубом, трижды подряд вышедшим в финал турнира, повторив достижения "Милана" и "Ювентуса". "Милану" это удавалось с 1993 по 1995 годы, "Ювентусу" - с 1996 по 1998 годы.

Лига чемпионов, 1/2 финала

"Реал" (Испания) – "Бавария" (Германия) 2:2 (второй тайм)

1 мая, "Сантьяго Бернабеу"

Голы: 0:1 – 3 Киммих, 1:1 – 11 Бензема, 2:1 – 46 Бензема, 2:2 - 62, Хамес.

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89).

Напомним, первый матч этих команд в Мюнхене завершился победой "королевского клуба" со счетом 2:1.