Лига Чемпионов, 1/2. "Реал" - "Бавария" 2:2. Навас и арбитр протаскивают мадридцев в финал. Фото, видео

1 мая 2018, 23:39

Команда Зинедина Зидана продолжает поход за третьим подряд Кубком чемпионов.

  • Карим Бензема, которого часто в последние сезоны ругали за плохую реализацию отличных моментов, в этом матче был хорош, забив два гола в ворота чемпионов Германии.
  • Лига Чемпионов, 1/2. "Реал" - "Бавария" 2:2. Навас и арбитр протаскивают мадридцев в финал. Фото, видео Reuters
  • Как и в первой игре этих команд, счет в матче открыл защитник "Баварии" Киммих, который Йозуа с близкого расстояния после отскока вогнал мяч в сетку. Reuters
  • Как и в первом матче, Роналду ничего не показал. Reuters
  • Хамес Родригес сравнивает счет, отправляя мяч с острого угла в ворота Кейлора Наваса. Reuters
  • Мексиканец, обещавший не праздновать гол в ворота своей бывшей команды, сдержал обещание. Reuters
  • Кейлор Навас стал одним из героев поединка, несколько раз спася свою команду после опасных атак "Баварии". Reuters
  • Часто критикуемый голкипер "Реала" в итоге стал ключевым игроком этого противостояния, своими сумасшедшими сейвами протащив "Реал" в третий финал подряд. Reuters

Мадридский "Реал" вышел в третий финал Лиги Чемпионов подряд. "Сливочные"  "откатали" результативную ничью на "Сантьго Бернабеу", но прошли дальше благодаря выездной победе неделю назад.

Игра была несколько омрачена судейскими ошибками Джюнейта Чакира, который должен был назначить два пенальти в ворота "Реала". Первый – за игру вытянутой рукой Марсело после подачи Йозуа Киммиха в конце первого тайма. Второй - на 52-й минуте, когда Серхио Рамос выбил мяч у Роберта Левандовского, сначала ударив поляка по ноге. 

Игроки "Баварии" пытались обратить внимание главного арбитра и судьи за воротами на оба эпизода, но те не изменили своих решений.

MVP противостояния можно смело называть голкипера "Реала" Кейлора Наваса, который был хорош в первой игре, а во второй попросту творил чудеса в "рамке" - на "Сантьяго Бернабеу" он сделал 8 сейвов, что стало лучшим показателем для вратарей "Реала" в этом турнире за последние 10 лет.

Мадридцы стали третьим клубом, трижды подряд вышедшим в финал турнира, повторив достижения "Милана" и "Ювентуса".  "Милану" это удавалось с 1993 по 1995 годы, "Ювентусу" - с 1996 по 1998 годы.

Лига чемпионов, 1/2 финала

"Реал" (Испания) – "Бавария" (Германия) 2:2 (второй тайм)
1 мая, "Сантьяго Бернабеу"
Голы: 0:1 – 3 Киммих, 1:1 – 11 Бензема, 2:1 – 46 Бензема, 2:2 - 62, Хамес.

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Предупреждения: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89).  

Напомним, первый матч этих команд в Мюнхене завершился победой "королевского клуба" со счетом 2:1.

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Лига чемпионов Реал Бавария Карим Бензема
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