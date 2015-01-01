Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла одну позицию

В топ-10 национальных команд разместились сразу пять представителей Европы.

Украина потеряла позицию в рейтинге ФИФА grihavodak.ru

Сборная Украины несмотря на победы над Финляндией и Сербией, потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Украины пропустив вперед команду Ирана и с 804 баллами заняла 30 место, говорится на сайте ФИФА.

Лидер рейтинга не изменился: Аргентина удерживает мировое лидерство с 1634 очками. Бразильцы занимают второе место, а немцы — третьи.

Стоит отметить, что соперники украинцев в группе I квалификационного этапа ЧМ-2018 расположились в табеле о рангах следующим образом: сборная Хорватии — 14 ступень (1027 баллов), сборная Исландии — 21 место (889 баллов), сборная Турции — 24 позиция (851 балл), сборная Финляндии — 94 место (368 баллов) и сборная Косово — 165 место (135 баллов).

Примечательно, что в топ-10 национальных команд разместились сразу пять представителей Европы — Германия, Бельгия, Франция, Португалия и Испания.

Отметим также очередное падение сборной России. Хозяева Мундиаля-2018 потеряли в рейтинге еще одну позицию, оказавшись на 56-й строчке рейтинга.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины упала в рейтинге ФИФА из-за поражений на Евро-2016.