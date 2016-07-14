Сборная Украины упала в рейтинге ФИФА из-за поражений на Евро-2016

В обновленном рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола, в список входят 205 команд) сборная Украины опустилась на 11 позиций по сравнению с его июньской версией после трех поражений на Евро-2016 во Франции.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные организации.

В то же время агентство уточнило, что команда украинского государства теперь находится на 30 месте.

"В первой десятке лучших команд мира произошли небольшие изменения. В частности, чемпионы Европы — сборная Португалии — поднялись на 6 место", — отметили журналисты.

Рейтинг ФИФА от 14 июля:

1. Аргентина (0);

2. Бельгия (2);

3. Колумбия (3);

4. Германия (4);

5. Чили (5);

6. Португалия (8);

7. Франция (17);

8. Испания (6);

9. Бразилия (7);

10. Италия (12).

Напомним, на Евро-2016 во Франции сборная Украины проиграла Германии, Северной Ирландии, а также Польше и первой покинула турнир. Посмотреть, как провал команды потролили Интернет-пользователи, можно здесь.