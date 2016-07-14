Сборная Украины упала в рейтинге ФИФА из-за поражений на Евро-2016

Команда нашей страны сейчас находится на 30 месте.
В обновленном рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола, в список входят 205 команд) сборная Украины опустилась на 11 позиций по сравнению с его июньской версией после трех поражений на Евро-2016 во Франции.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные организации.
В то же время агентство уточнило, что команда украинского государства теперь находится на 30 месте.
"В первой десятке лучших команд мира произошли небольшие изменения. В частности, чемпионы Европы — сборная Португалии — поднялись на 6 место", — отметили журналисты.
Рейтинг ФИФА от 14 июля:
1. Аргентина (0);
2. Бельгия (2);
3. Колумбия (3);
4. Германия (4);
5. Чили (5);
6. Португалия (8);
7. Франция (17);
8. Испания (6);
9. Бразилия (7);
10. Италия (12).
Напомним, на Евро-2016 во Франции сборная Украины проиграла Германии, Северной Ирландии, а также Польше и первой покинула турнир. Посмотреть, как провал команды потролили Интернет-пользователи, можно здесь.