Рейтинг сборных ФИФА: Украина сохранила позиции, Россия скатилась вниз

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Украины сохранила свои позиции.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Команда Андрея Шевченко после побед над финнами и сербами располагается на 29-м месте, имея в активе 804 очка.

Лидировать в списке сильнейших команд мира продолжают аргентинцы. А вот на второе место поднялась команда Бразилии, опередившая триумфаторов ЧМ-2014.

Отметим также очередное падение сборной России. Хозяева Мундиаля-2018 после ноябрьских матчей потеряли в рейтинге еще две позиции, оказавшись на 55-й строчке. Этот результат является худшим в истории россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины упала в рейтинге ФИФА из-за поражений на Евро-2016.