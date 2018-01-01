Скандал с футболистами Закарпатья на сепаратистском "чемпионате": в ФФУ отреагировали

Дисциплинарные органы намерены применить к команде санкции.

В Федерации футбола Украины намерены строго поступить с закарпатскими футболистами Фото: ФФУ

В Федерации футбола Украины проведут расследование относительно действий футбольной команды "Карпаталия" из Закарпатья, которая приняла участие в так называемом чемпионате мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий", который прошел в Лондоне.

"По итогам разбирательства против этих футболистов будут применены санкции, в частности - дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться на участие ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ", - говорится в заявлении на официальном сайте ФФУ.

Федерация футбола призывает правоохранительные органы обратить внимание на данный инцидент и принять соответствующие меры.

"Также призываем правоохранительные органы обратить внимание на факт участия указанных игроков в соревнованиях, организованных ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), и проверить их действия на предмет пропаганды сепаратизма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, организатором турнира выступила ConIFA – так называемая конфедерация независимых футбольных ассоциаций. На сегодняшний день в ее состав входит 47 территорий, среди которых Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, так называемые "ЛНР" и "ДНР", Приднестровье, Тибет и т.д.

Как ранее сообщалось, футбольная команда "Карпаталия" из Закарпатья обыграла Северный Кипр со счетом 3:2 и стала победителем альтернативного чемпионата мира по футболу 2018 года для непризнанных территорий. На победу гневно отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.

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