"Много вопросов". Климкин возмущен поездкой футболистов Закарпатья на "чемпионат" непризнанных территорий

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что представители правоохранительных органов должны встретить футбольную команду из Закарпатья, которая ездила на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий", который прошел в Лондоне.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств. Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с "дружественным" приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки да и вообще задать еще много вопросов", – написал министр в Facebook.

Как сообщает агентство AFP, футбольная команда "Карпаталия" из Закарпатья обыграла Северный Кипр со счетом 3:2 и стала победителем альтернативного чемпионата мира по футболу 2018 года для непризнанных территорий. Всего в турнире принимали участие 16 команд. Он проходил в течение 10 дней под Лондоном. В составе команды играли венгры, живущие за пределами современных границ Венгрии.

Напомним, организатором турнира выступила ConIFA – так называемая конфедерация независимых футбольных ассоциаций. На сегодняшний день в ее состав входит 47 территорий, среди которых Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, так называемые "ЛНР" и "ДНР", Приднестровье, Тибет и т.д. Прошлый такой турнир выиграла команда Абхазии.