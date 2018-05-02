Тайсон Фьюри хочет повторить период "ежемесячных мешков" американского чемпиона-супертяжа

В 2018-м британец собирается провести несколько боев.

Тайсон Фьюри хочет повторить период "ежемесячных мешков" Джо Луиса Reuters

Британский боксер-супертяжеловес, бывший чемпион мира по ряду версий — Тайсон Фьюри — заявил, что в 2018-м хочет часто боксировать, собирается провести четыре или пять, может даже шесть боев.

Спортсмен хочет повторить период "ежемесячных мешков" американского боксера-профессионала, чемпиона мира в супертяжелом весе Джо Луиса, пишет AllBoxing.Ru со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции в столице Британии Лондоне.

"Я собираюсь провести в этом году четыре или пять боев, может даже шесть... У Джо Луиса был период "ежемесячных мешков" (в период с 1939 по 1941 год боксер провел 13 защит титула, одержал 12 досрочных побед, в ходе этой серии СМИ придумали клуб "Мешок месяца", в который начали записывать побежденных им соперников — Ред.), и я хочу повторить это...", — отметил боксер.

Напомним, в ноябре 2015 года в Германии Тайсон Фьюри провел 12-раундовый бой с украинцем-супертяжем Владимиром Кличко, выиграл по очкам и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Реванш несколько раз откладывался, потом победителя обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник нашего соотечественника отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

В октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена. В апреле 2018-го стало известно, что британец подписал контракт с промоутером Фрэнком Уорреном и вернется на ринг 9 июня.

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