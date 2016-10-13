Фьюри отказался от двух чемпионских поясов

Чемпион мира в супертяжелом весе 28-летний британский боксер Тайсон Фьюри отказался от своих титулов по версиям WBO и WBA, чтобы заняться "восстановлением".

Фьюри признал, что употреблял кокаин, дабы бороться с депрессией, и сейчас может потерять свою боксерскую лицензию, сообщает ВВС со ссылкой на его официальное заявление.

"Сейчас я принимаю серьезный вызов в жизни. И я знаю, что смогу победить его так же, как Владимира Кличко. Я чувствую, что это единственный честный и правильный шаг по отношению к боксу", — заявил спортсмен.

"Я завоевал эти пояса в ринге и считаю, что они должны быть потеряны так же в ринге. Но сейчас я не могу их защитить. Поэтому я принял трудное решение официально отказаться от своих титулов", — добавил Фьюри.

Промоутер боксера отметил, что отказ от поясов поможет Фьюри спокойно и без лишнего давления восстановиться, чтобы потом вернуться и отбить вернуть все титулы, которых он заслуживает.





Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться на ринг в феврале или марте следующего года.