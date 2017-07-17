Тайсон Фьюри критично оценил себя: жирный, как свинья, чувствую голод только к бутерброду

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что сейчас он жирный, как свинья, и чувствует голод только к бутерброду.

Об этом он рассказал журналисту телеканала BoxNation, пишет Boxing News.

В то же время собеседник подчеркнул, что, если он вернется на ринг, — будет официальное объявление, если же нет — "тогда до свидания".

"Я уже два года не выходил в ринг, а чтобы заниматься боксом, его нужно реально любить и быть очень, очень голодным к успеху — только так можно его достичь. Деньги? Я никогда не занимался боксом ради денег", — добавил Фьюри.

Также британец сказал, что является вторым чемпионом мира в истории, который ушел непобежденным, после американца Рокки Марчиано. "Я объединил дивизион, победив человека, которого никто не мог победить. Нужно ли мне еще что-то доказывать?", — отметил боец.

"Так что, если я больше никогда не выйду в ринг, можно будет сказать, что у меня была хорошая карьера. Но если я вернусь, то для того, чтобы снова стать лучшим. Чувствую ли я голод к боксу сейчас? Я жирный, как свинья, и сейчас я чувствую голод только к бутерброду", — утверждает супертяжеловес.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Тайсон Фьюри провел 12-раундовый бой с украинцем-супертяжем Владимиром Кличко, выиграл по очкам и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Реванш несколько раз откладывался, потом победителя обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник нашего соотечественника отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

В октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.