В УЕФА назвали символическую сборную Лиги чемпионов

В частности, в команду лучших игроков сезона турнира 2017/2018 попал Роналду.

В символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2017/2018 попали восемь игроков "Реала" Фото: Федерация футбола Украины

Технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определили 18 футболистов, попавших в символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

В команду попали лучшие игроки сезона, больше всего спортсменов в ней из мадридского "Реала" — восемь человек, в частности, португалец Криштиану Роналду, говорится на сайте организации.

Вратари: бразилец Алисон Рамзес Бекер (итальянская "Рома"), костариканец Кейлор Навас ("Реал");

Защитники: француз Рафаэль Варан, бразилец Марсело, испанец Серхио Рамос (все — "Реал"), нидерландский футболист суринамского происхождения Виргил ван Дейк (английский "Ливерпуль"), немец Йозуа Киммих (немецкая "Бавария"), итальянец Джорджо Кьеллини (итальянский "Ювентус");

Полузащитники: бразилец Каземиро, немец Тони Кроос, хорват Лука Модрич (все — "Реал"), бельгиец Кевин де Брюйне (английский "Манчестер Сити"), колумбиец Хамес Родригес ("Бавария");

Нападающие: египтянин Мохамед Салах, бразилец Роберто Фирмино (оба — "Ливерпуль"), босниец Эдин Джеко ("Рома"), аргентинец Лионель Месси (каталонская "Барселона"), Криштиану Роналду.

Напомним, вечером 26 мая в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов, "Реал" победил "Ливерпуль" и в третий раз подряд стал триумфатором турнира.

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