Роналду похвастался трофеем Лиги чемпионов, фото

Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен с трофеем Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Снимок спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, за час он собрал более миллиона лайков.

"Что за мечта!!! Пять Лиг чемпионов... (Роналду выиграл одну ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед", а еще четыре — с "Реалом" — Ред.)", — подписал фото футболист.

Напомним, вечером 26 мая в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов, "Реал" победил английский "Ливерпуль" и в третий раз подряд стал триумфатором турнира.