"Фантастический" финал Лиги чемпионов. УЕФА поблагодарил Киев за проведение ключевого матча

Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поблагодарил Киев за проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Ключевая игра была фантастической, говорится на странице организации в Instagram.

"Спасибо Киеву за фантастический финал!", — отметили в УЕФА.

Напомним, в Киеве финальный матч Лиги чемпионов прошел вечером 26 мая на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль" и в третий раз подряд стал триумфатором турнира.