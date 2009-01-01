Киевляне начали громить офисы "Киевэнерго"

У людей просто уже закончилось терпение.

Неизвестные разгромили два центра компании "Киевэнерго" по обслуживанию клиентов в столице.

Об этом сообщил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что киевляне разбили имущество "Киевэнерго" из-за недовольства всем, что связано с этой компанией, в частности, из-за тарифов.

"Вчера в Соломенском районе обычные киевляне (не титушки и не проплаченная "общественность") разгромили два центра по обслуживанию клиентов "Киевэнерго". Причина — недовольство всем, что связано с "Киевэнерго", — говорится в сообщении Кучеренко.

"Выстаивая каждый месяц там в очереди, я бы тоже пошла громить. Ничего выяснить невозможно. Зарегистрировать счетчики — это жестокий квест. Выяснить, почему в платежке такое число, а не другое — невозможно. Социальное издевательство", — негодует в комментариях Ирина Будко.

Татьяна Довгодько пишет о своей истории взаимоотношений с "Киевэнерго": "Мы направили обращение на "Киевэнерго" 14 июня с требованием перерасчёта. Там поданы все расчёты, есть фотографии счётчика тепла и т.д. Нас "надули" на 33645 грн. Ответа нет до сих пор. И что дальше? "Киевэнерго" просто молчит и присылает угрозы жителям. Поэтому, как я понимаю, у людей "терпець луснув". Далі буде..."

Напомним, компания Ахметова прикупила блокирующие пакеты двух энергокомпаний.