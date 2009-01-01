Queen Country Fitness Club становится 56 фитнес-клубом Sport Life в Украине

Queen Country Club - лучший загородный комплекс премиум-формата для людей, ведущих активный образ жизни. Это настоящий курорт в сосновом лесу с 26-метровым черным бассейном, джакузи и единственным в Киеве pool-баром. Территория комплекса адаптирована для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе в любое время года. Теперь комплекс Queen Country Club присоединяется к лидеру украинской фитнес-индустрии Sport Life! Будущий фитнес-клуб меняет название на Sport Life Queen Country.

Сегодня в информационном агентстве УНИАН состоялось подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве между загородным комплексом и сетью фитнес-клубов Sport Life, направленного на популяризацию фитнеса и здорового образа жизни.

"Учитывая многочисленные просьбы и пожелания наших клиентов, клуб Queen Country Fitness Club и сеть фитнес-клубов Sport Life становятся партнерами. Наша цель -расширение перечня предоставляемых фитнес-услуг, которые ранее были не доступны всесезонно в нашем комплексе", – прокомментировала управляющий загородным комплексом, Ирина Пономаренко. — "Перечень услуг для наших клиентов существенно расширится. Теперь появится прекрасная возможность круглогодичного посещения взрослого и детского бассейнов; банного лаунжа; сквош-кортов, а также, занятия детским фитнесом".

Директор по маркетингу сети фитнес-клубов Sport Life Александра Писанко, добавила, что Sport Life имеет отличный опыт оперирования фитнес-клубами. Поэтому было принято решение о присоединении этого загородного комплекса в свою сеть. "Все клиенты, приобретавшие абонементы в комплексе Queen Country Fitness Club, автоматически получают новые клубные карты наивысшей категории Lux&SPA, - сообщила представительSport Life. – "Карты гарантируют доступ во всю сеть без ограничения, с полным сохранением всех услуг и сроков их абонементов".

Также Александра Писанко отметила: "Это будет 6-й фитнес-клуб формата Lux&SPA. А всего на сегодняшний день Sport Life насчитывает 56 фитнес-клубов в Украине. В фазе активного строительства клубы в Харькове, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске и Запорожье. В наших планах расширить сеть до 150 фитнес-клубов по всей стране к концу 2020 года. Поэтому сетевые преимущества для клиентов Queen Country Fitness Club очевидны - это отличная возможность посещать клуб в наиболее удобном районе не только Киева, но и в 17 городах Украины!".