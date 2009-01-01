В Киеве накрыли мощную наркогруппировку

Задержаны четыре организатора наркобизнеса, отметили в СБУ.

Найденные вещества ssu.gov.ua

В Киеве силовики прекратили деятельность мощной наркогруппировки, участники которойиз одной из стран Евросоюза кокаин и психотропы.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники заказывали наркотики и получали их почтовыми отправлениями.

"Товар" дельцы реализовывали наркозависимым лицам на Киевщине", — отметили в пресс-службе.

В Подольском и Днепровском районах Киева сотрудники спецслужбы задержали двух курьеров наркогруппировки при получении посылок с кокаином, таблетками психотропов. Позже были обезврежены четыре организатора наркобизнеса, один из них — гражданин России.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ). Всем участникам наркогруппировки объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области задержали двух злоумышленников, которые сбывали амфетамин на территории Пирятинского района региона, один из них — старший лейтенант Гребенковского отдела полиции Полтавщины.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine