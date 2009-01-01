Протесты под Киевом. Перекрытые дороги и пылающие шины: опубликованы фото и видео

Активисты требуют принять закон об урегулировании транзита.

Протестующие перекрыли движение и жгут шины на Броварском КП. Facebook.com

Сегодня, 24 января, на въездахв связи с акциями протеста, может быть частично заблокировано движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, "в связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7:00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев".

В полиции попросили водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов движения.

Протестующие уже начали мешать движению автомобилей черным дымом от шин, пишет ТСН.

Они требуют принять закон об изменениях в Таможенный кодекс без проволочек. Новая редакция предусматривает смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией: если раньше, чтобы завезти в Украину бывшее в употреблении европейское авто, нужно было или каждые 5 дней пересекать границу или делать это через иностранную фирму, то согласно нового законопроекта, украинцы могли бы уплатив на таможне годовой платеж легально передвигаться, не растаможивая транспортное средство.

Годовой платеж сравнительно небольшой: около 2,5% от стоимости растаможки автомобиля. Впрочем, с каждым годом он будет увеличиваться. Под действие этого закона попадают только автомобили, прицепы и мотоциклы старше 7 лет.

Люди говорят, что сегодняшняя акция протеста — это лишь предупреждение, чтобы не затягивалось принятие изменений в кодекс.

Стоит также отметить, что очевидцы сообщают о перекрытии Бориспольской трассы протестующими в районе метро "Бориспольская".

Также протестующие частично перекрыли движение и жгут шины на Броварском КП.

А также КП в сторону Житомира.

Ранее в соцсети сообщалось о том, что автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567.

Напомним, 31 мая 2016 года, Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка подержанных транспортных средств, которым предусматривается значительное снижение акцизов на импорт подержанных автомобилей.

фото: gazeta.ua