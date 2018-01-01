Нас ждет неделя негатива. Астролог предупредил об опасностях 1-6 июля

Влад Росс рассказал, как не попасть в беду в начале второго летнего месяца.

Астролог Влад Росс предупредил о негативном периоде с 1 по 6 июля. Так, первые три дня июля будут не благоприятны в личном плане.

"С 1 по 3 июля Венера будет делать аспект к Сатурну. В это время могут возникать расхождения во взглядах людей. Это точно не лучшее время для свиданий", - отметил астролог в комментарии "Главреду".

Кроме того, Росс не советует в эти дни никаких активностей в бизнесе, поскольку в результате финансовых сделок, осуществленных 1-3 июля, можно потерять.

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С 4 по 6 июля наступит другой негативный период, связанный с противостоянием Меркурия и Марса.

"В это время лучше воздержаться от поездок на автотранспорте, особенно на дальние расстояния лучше на машине не ездить. Нужно быть крайне осторожным в дороге, потому что высок риск ДТП и несчастных случаев. Лучше путешествовать на поездах и других видах транспорта, только не на авто", - резюмировал эксперт.

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Ранее астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

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