"Чтобы хорошо кончалось". Британские ученые выпустили "умный" презерватив

Новый гаджет способен в мгновение ока собрать всю информацию о сексуальной жизни своего владельца.

i.Con British Condoms

В Великобритании инженеры компании British Condoms закончили разработку рабочего прототипа "умный презерватив".

Как сообщает "t1.ua", новый гаджет получил название i.Con. По словам разработчиков, он работает по принципу "разумного браслета", регистрируя сексуальную жизнь владельцы. Он способен в автоматическом режиме фиксировать продолжительность, регулярность и число сексуальных связей, количество используемых поз за разные периоды времени, окружность полового члена в состоянии эрекции и количество сожженных во время калорий секса.

говорят в компании. i.Con - это специальный резиновый обруч, который одевают на презерватив. Он изготовлен из эластичного резинового кольца, в котором спрятаны миниатюрные датчики.

Все данные о половом акте i.Con передает на специальное приложение в телефоне через Bluetooth. Это дает возможность сохранять информацию и следить за динамикой сексуальных отношений.

British Condoms

Напомним, ранее британская компания к свадьбе принца Гарри из династии Виндзоров с американской актрисой Меган Маркл выпустила презервативы, поющие гимн Соединенного Королевства.

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