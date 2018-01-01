"Чтобы хорошо кончалось". Британские ученые выпустили "умный" презерватив

Новый гаджет способен в мгновение ока собрать всю информацию о сексуальной жизни своего владельца.
Как сообщает "t1.ua", новый гаджет получил название i.Con. По словам разработчиков, он работает по принципу "разумного браслета", регистрируя сексуальную жизнь владельцы. Он способен в автоматическом режиме фиксировать продолжительность, регулярность и число сексуальных связей, количество используемых поз за разные периоды времени, окружность полового члена в состоянии эрекции и количество сожженных во время калорий секса.
говорят в компании. i.Con - это специальный резиновый обруч, который одевают на презерватив. Он изготовлен из эластичного резинового кольца, в котором спрятаны миниатюрные датчики.
Все данные о половом акте i.Con передает на специальное приложение в телефоне через Bluetooth. Это дает возможность сохранять информацию и следить за динамикой сексуальных отношений.
Напомним, ранее британская компания к свадьбе принца Гарри из династии Виндзоров с американской актрисой Меган Маркл выпустила презервативы, поющие гимн Соединенного Королевства.
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