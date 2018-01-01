Новолуние 14 июня: астролог рассказал, как устроить личную жизнь

Встречи и отношения, начавшиеся в это время, будут судьбоносными для многих людей, заверил Росс.

Астролог объяснил, когда нужно заводить "судьбоносные" романы в июне-2018. Reuters

В новолуние 14 июня Венера войдет в зодиакальный знак Льва. И это отличное время для начала отношений.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"В этот день нужно задуматься о планах и проектах на будущее, а также это хорошее время для встреч и завязывания любовных романов, флирта и начала отношений. Вообще, встречи и отношения, начавшиеся в это время, будут кармическими, судьбоносными для многих людей, которые верят в божественное провиденье", – заявил Росс.

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Он подчеркнул, что особенно это касается 18-21 числа, поскольку Венера будет находиться в соединении с восходящим узлом судьбы, то есть женщина, а Марс в соединении с заходящим узлом, то есть мужчина.

"Такие встречи в середине июня я просто обещаю! Это будет блестящее время для любви и завязывания долгих кармических взаимоотношений. Люди, которые будут вам встречаться в это время, будут неслучайными", – заверил астролог.

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При этом после 13 июня, когда Меркурий войдет в Рак, меньше станет везти коммерсантам – зато начинается самое лучшее время для покупки недвижимости. И продлится благоприятный период для таких покупок до 25 июня.

Напомним, вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение. В этот день полная Луна пройдет через тень Земли.

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