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Ученые рассказали о новом способе эффективного похудения

Сегодня, 05:03

Для всех корпулентных и "широких в кости" людей у американских ученых есть хорошие новости.

похужение
EAST NEWS
Группа американских исследователей из Йельского университета определила новый способ, с помощью которого можно эффективно избавляться от лишних килограммов.

Согласно опубликованным данным исследования, просмотр телевидения способствует похудению – правда, с одной существенной оговоркой. Желающие похудеть телезрители обязательно должны пропускать рекламные ролики. По данным ученых, люди на 45% чаще употребляют нежелательную или вредную пищу после просмотра ТВ-рекламы.

Кроме того, диетологи призывают всех желающих похудеть не забывать про физическую активность и про здоровое питание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые объяснили, как похудеть без диет.

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Теги:  
Йельский университет, килограммы, ТВ-реклама, ученые, пища, похудение
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