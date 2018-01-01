Авария в Днепре. Очевидцы рассказали, как чудом выжили в жутком ДТП с неуправляемой фурой

Неуправляемый грузовик вылетел на встречку на ул. Космической, и сразу задел три авто.

Жуткое ДТП в Днепре dp.npu.gov.ua

Очевидцы рассказали о жутком смертельном ДТП в Днепре , во время которого фура протаранила на парковке 13 авто.

На видео с камеры наблюдения видно, как по улице едет фура, загруженная трубами. Неуправляемый грузовик вылетел на встречку, и сразу задел три авто.

Белый бус грузовик просто раздавил об столб, его 30-летний водитель погиб сразу. Водитель грузовика отделался ушибами, говорится в сюжете ТСН.

На парковке несколько автомобилей пострадали настолько, что не подлежат восстановлению. Некоторые водители случайно успели выйти из своих машин за несколько минут до аварии.

"Это — чудо. Я видел, как биг-борд кувыркается и опустил голову под педали, потому что увидел, как он летит в мою сторону, пошел боковой удар. Был скрежет тормозов и удары, пыль стояла", — рассказал участник аварии Александр.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревают водителя иномарки Александра Волкова, суд уже арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. Позже подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор.

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