"Бесконечная история". Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора университета Богомольца

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1 / 3 Екатерина Амосова восстановлена в должности ректора (УНИАН)

Суд постановил запретить министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора.

Решением Печерского райсуда Киева Екатерина Амосова восстановлена в должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца.

Постановлением Печерского суда от 23 апреля удовлетворен соответствующий иск Амосовой, сообщает пресс-служба университета.

Согласно решению судьи, ее должны восстановить на работе и выплатить заработную плату за время вынужденного прогула.

"Заявление представителя истца об обеспечении иска в деле по иску Амосовой Екатерины Николаевны к Министерству здравоохранения, третье лицо: Национального медицинского университета имени Богомольца, о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула — удовлетворить", — говорится в опубликованном решении.

Также суд постановил запретить министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора.

"Определение подлежит немедленному исполнению со дня его вынесения независимо от его обжалования и открытия уголовного производства", — говорится в документе.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", запланированный на 20 февраля во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов. По данным министерства, это произошло из-за отсутствия договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и Национальным медицинским университетом им. Богомольца.

25 февраля на сайте университета появилось заявление о бессрочной забастовке студентов и работников НМУ в связи с "беспрецедентным, грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения в независимость и смоуправление НМУ.

2 марта Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу Амосовой, и она была восстановлена на должности ректора НМУ им. А. Богомольца.

30 марта Министерство здравоохранения Украины распорядилось освободить Амосову от должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца.

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