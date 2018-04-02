Минздрав уволил ректора Амосову из университета Богомольца

Министерство здравоохранения Украины распорядилось освободить с должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову.

Соответствующий приказ Минздрава был подписан госсекретарем Минздрава Антоном Янчуком 30 марта, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Сообщается, что Амосова в понедельник утром в ходе брифинга подписала соответствующие документы относительно того, что она ознакомлена с приказом. По ее словам, приказ о ее увольнении был получен университетом в пятницу вечером.

История:

20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", запланированный на 20 февраля во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов. По данным министерства, это произошло из-за отсутствия договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и Национальным медицинским университетом им. Богомольца.

25 февраля на сайте университета появилось заявление о бессрочной забастовке студентов и работников НМУ в связи с "беспрецедентным, грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения в независимость и смоуправление НМУ.

2 марта Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу Амосовой, и она была восстановлена на должности ректора НМУ им. А. Богомольца.