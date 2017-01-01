Декоммунизация на марше. Стало известно, какие еще улицы переименуют в Киеве

Все переименования должны быть утверждены на пленарном заседании в Киевсовете.

Проспект Героев Сталинграда Цензор.НЕТ

В Киеве в рамках декоммунизации депутаты планируют переименовать в ближайшее время дать 13 городских улиц.

Такую информацию опубликовало агентство "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

По обнародованным данным, уже согласованы соответствующие проекты решений.

К примеру, переулку Ладо Кецховели (Подольский район) вернут историческое название - Воздвиженский. Далее, в Печерском районе переулок Михаила Реута переименуют в улицу Памвы Беринды, улицу Московская - в улицу Дмитрия Годзенко, бульвар Дружбы Народов - в бульвар Николая Михновского; в Шевченковском районе улицу Пугачева - в улицу Академика Ромоданова, улицу Тропинина - в улицу Якубенковскую; в Святошинском районе: улицу Семашко - в улицу Николая Павлушкова; в Голосеевском районе: улицу Гайдара - в улицу Семьи Праховых; в Соломенском районе: улицу Александра Горовица - в улицу Василия Барки; в Оболонском районе: проспект Героев Сталинграда - в проспект Владимира Ивасюка, улицу Маршала Тимошенко - в улицу Николая Кагарлицкого; в Деснянском районе: улицу Петровского - в улицу Василия Щавинского; в Днепровском районе: улицу Новороссийскую - в улицу Опришковскую.

Кроме того, депутаты предложили уточнить названия двух улиц и переулка: улица Алма-Атинская - улица Алматинская (Днепровский р-н); улица Кустанайская - улица Костанайская и переулок Кустанайский – переулок Костанайский (Голосеевский р-н).

К слову, все переименования должны быть утверждены на пленарном заседании в Киевсовете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Киевсовета активно ведут процесс переименовывания аэропорта "Киев".