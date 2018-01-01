"Экстремальность усиливается": на популярном украинском курорте засняли новый смерч. Видео

Эксперт подчеркнула, что в последнее время по разным характеристикам усиливается экстремальность: по температуре, осадкам, ветру.

У берегов Бердянска засняли смерч. Скриншот видео с youtube.com

Опубликовано впечатляющее видео очередного смерча , снятого в Украине. На этот раз смерч заметили у берегов курортного Бердянска в Запорожской области.

Смерч зафиксировали неподалеку от берега в районе бердянского порта. При этом он сопровождался обильными осадками. Ливни с грозами были в Бердянске и накануне. Осадки и сильный ветер прогнозируются на курорте и в ближайшее время.

О пострадавших и разрушениях от смерча, к счастью, не сообщается.

В свою очередь доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью Укринформу рассказала, что смерчи будут наблюдаться в Украине и дальше.

"В последние годы мы наблюдаем температурные рекорды. Рекорд – это когда температура держится в пределах недели-двух… Например, в этом году очень аномальными были март, апрель и май. Для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот обязательно будут создаваться штормовые явления", – пояснила Мартазинова.

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По ее словам, такие явления станут "визитной карточкой" для южных регионов Украины. "Надо быть готовым к этому, потому что это климатическая действительность будет сохраняться в последующие годы", – добавила она.

Эксперт подчеркнула, что в последнее время по разным характеристикам усиливается экстремальность: по температуре, осадкам, ветру.

"Но разные регионы подчиняются разным экстремальным явлениям. На востоке больше засуха, на Западной Украине могут быть ливни", – уточнила она.

Напомним, 17 июня отдыхающие на пляже заметили смерч над поверхностью моря в селе Приморское Килийского района. Вреда они и в тот раз никому не причинили, через несколько минут после появления просто растаяв в воздухе.

А 3 июля по Одесской области пронесся уже второй смерч за месяц. На этот раз стихия буйствовала в селе Маяки.

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