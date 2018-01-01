Геращенко рассказал, где Рубан сделал схрон с оружием из ОРДЛО

Это уже вторая поставка оружия Владимиром Рубаном.

Владимир Рубан в зале суда УНИАН

Изъятый арсенал оружия, которое правоохранители нашли при задержании Владимира Рубана , был уже второй крупной партией оружия из ОРДЛО, ввезенного Рубаном в Украину, заявил член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Это уже вторая поставка оружия (с территории ОРДО). Первую поставку оружия ему (Владимиру Рубану) дали привезти в Украину, дали сложить в схрон на территории Хмельницкой области в одной из воинских частей", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.