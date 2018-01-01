Игнор "пасхального перемирия". В штабе АТО раскрыли, где боевики грубо нарушили "Минск"

Вчера на Донбассе враг, в частности, открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе вчера террористы 27 раз стреляли, отметили в штабе АТО Reuters

В четверг, 5 апреля, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" — за сутки 27 раз обстреляли позиции украинских воинов, никто из наших защитников не пострадал.

В частности, террористы открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, на Луганском направлении они грубо нарушили договоренности, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении враг из 120-мм минометов бил по защитникам Лебединского, а из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия — по защитникам Водяного.

Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и шахты "Бутовка". Из крупнокалиберных пулеметов противник атаковал позиции у Авдеевки, Невельского, из стрелкового оружия — возле Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

На Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, боевики из запрещенных 120-мм минометов, а также минометов калибром 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления вблизи Луганского.

"… минометы калибром 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — в районе Новозвановки", — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.