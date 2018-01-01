Известная писательница рассказала о том, как отказалась от русского и перешла на украинский язык

По словам литератора, полный переход занял у нее около года.

Ирен Роздобудько на презентации своих книг archive.kolo.poltava.ua

Известная украинская писательница Ирен Роздобудько поведала собственную историю о том, как в быту отказалась от использования русского языка.

"Я родилась в Донецке, семья у меня украинская, на все детские, школьные праздники я была в украинском костюме, в веночке, но разговаривали мы на русском, поэтому и стихи я начала писать на том языке. В конце 90-х годов издала два поэтических сборника, но их уже давно нет на рынке", - цитирует ее новостное агентство "Укринформ".

Когда Роздобудько перебралась на постоянное жительство в Киев, то приняла решение в кратчайшие сроки сменить язык общение.

"У меня тогда еще не было самоидентификации, такая была среда, хотя я вам скажу, когда в 1988 году я переехала в Киев, то решила, что пока не выучу украинский язык, буду молчать. Я год промолчала, а потом заговорила и пошла работать в украинское издание. Это был мой сознательный выбор, для меня было принципиально заговорить на украинском языке, а потом было принципиально писать на украинском языке", − подытожила писательница.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный писатель предложил Украине "приватизировать" русский язык