Известный писатель предложил Украине "приватизировать" русский язык

Властям Украины следует признать русский язык украинской культурной собственностью.

Такое мнение озвучил в интервью порталу "Деловая столица" известный писатель Андрей Курков. "Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль", — заявил он.

Курков считает, что Украине стоит организовать специальный Институт русского языка в Национальной академии наук Украины. По его мнению, такая структура обязана будет "фиксировать различие украинского русского языка, работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как части общего русского мира за пределами России".

"Напомню, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских", — отметил писатель.

По мнению Куркова, "украинский русский язык" должен стать инструментом борьбы против "самодержавия и всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российским правящим классом".

Напомним, ранее писатель высказался о деградации "ЛНР" и "ДНР".