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Климкин нашел применение для скандального видео Lufthansa в Киеве

Сегодня, 00:01

Министр предложил использовать ролик для рекламы авиарейсов в украинскую столицу.

 

Климкин
Климкин подкинул идею менеджерам авиакомпании Lufthansa
Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин нашел способ, чтобы отснятая в Киеве реклама немецкой авиакомпании Lufthansa не пропала зря.

"По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине. Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев", - написал дипломат в Twitter.

2цупрь
Фото: Twitter/Павел Климкин

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa удалила ролик, посвященный предстоящему летом в России Чемпионату мира по футболу, который сняли в киевском спальном районе Березняки.

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Теги:  
Lufthansa, Германия, Киев, видео, Чемпионат мира по футболу, Россия, ролик, Березняки, Павел Климкин
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