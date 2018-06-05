Климкин нашел применение для скандального видео Lufthansa в Киеве

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин нашел способ, чтобы отснятая в Киеве реклама немецкой авиакомпании Lufthansa не пропала зря.

"По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине. Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев", - написал дипломат в Twitter.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa удалила ролик, посвященный предстоящему летом в России Чемпионату мира по футболу, который сняли в киевском спальном районе Березняки.