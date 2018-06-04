Lufthansa удалила ролик к ЧМ-2018, в котором выдала Киев за Россию

Немецкая авиакомпания Lufthansa удалила ролик, посвященный предстоящему летом в России Чемпионату мира по футболу, который сняли в киевском спальном районе Березняки.

Как передает УНН, в авиакомпании подтвердили факт съемок в Украине и удалили видео с Youtube и Facebook.

"Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей", - сообщили в Lufthansa.

В компании утверждают, что видео снимали в Украине "из логистических соображений", мол это является обычной практикой для рекламных роликов, ведь "речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель".

Немецкий журналист Борис Райтшустер на своей странице в Facebook со ссылкой на участника съемок сообщил, почему сьемки ролика проходили в Киеве, а не в РФ.

"Согласно сведениям, полученным от инсайдера, участвовавшего в съемках этого клипа, съемки намеренно проводились в Киеве, потому что в России было бы сложно получить разрешение на съемку", - написал Райтшустер.

Он добавил, что "путинская Россия" не открыта миру.

"Вы только вдумайтесь: фильм для немецкого зрителя, агитирующий, в числе прочего, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз вовсе не открыта миру! Это какое-то безумие - и, к сожалению, отнюдь не исключение. Так создается искаженное восприятие действительности", - добавил журналист.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Как ранее сообщалось, предстоящий Чемпионат мира 2018 года по футболу в Украине будет транслировать телеканал "Интер".