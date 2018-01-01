Климкин назвал количество украинцев, покинувших страну в 2017-м

Глава украинского МИДа озвучил статистику во время международной конференции.

В минувшем году из Украины выехали более миллиона граждан.

Такую статистику озвучил во время конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине" руководитель украинского МИД Павел Климкин, сообщает портал "УНН".

"Соглашение об ассоциации или безвизовый режим могут служить нам в плюс, но это несет в себе и риски. Я смотрю, что только в прошлом году Украину оставили более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину каждый месяц, вопрос далеко не в том, что там высокие зарплаты. Это вообще результат понимания будущего и качества жизни", − заявил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители проекта Expat Insider подсчитали количество украинских эмигрантов.