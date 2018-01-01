"Криворукий недокиллер". Экс-лидер "Правого сектора" Одессы Стерненко рассказал о нападавшем

По словам активиста, покушение на него совершил мужчина, который сменил казахское гражданство на украинское.

На Сергея Стерненко совершено покушение Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко сообщил имя злоумышленника, который осуществил на него нападение.

"Это Баймукашев Абзал Амангалийович. Уроженец Казахстана. 39 лет. В 2003 году получил украинское гражданство. Ранее уже отсидел четыре с половиной года за разбойное нападение и незаконное хранение оружия", - сообщил он в Facebook.

По словам Стерненко, киллер проживал в городе Черноморск Одесской области. Мотивы его поступка, отмечает активист, пока неизвестны. Сам пострадавший рассматривает две версии случившегося: либо идейное, либо заказное убийство.

Абзал Баймукашев Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Напомним, в Одессе было совершено нападение на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. Злоумышленник осуществил выстрел своей жертве в область затылка.

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