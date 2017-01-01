"Майдан — это гражданская война". Известный российский журналист поразил штампами об Украине

Главный внешний интересант на Украине — это Россия, считает Венедиктов.

Венедиктов поразил штампами об Украине moscowbookfair.ru

Известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что на Донбассе происходит гражданская война.

"Когда наши украинские друзья на меня обижаются и говорят, что на Украине нет гражданской войны, я могу сказать, что Майдан — это гражданская война", — сказал он в эфире "Эхо Москвы".

"Безусловно, как во многих гражданских противостояниях, существуют внешние интересанты. В данном случае главный внешний интересант на Украине — это Россия, это моя страна, которая, безусловно, стоит и поддерживает за спиной назовем их "сепаратистами", — добавил Венедиктов.

По его словам, россияне, которые воюют на стороне боевиков Донбасса, являются наемниками частных военных компаний.

"Да, они там инструкторы, безусловно. И все эти отпуска — это достаточно история лицемерная, на мой взгляд, да? Но на самом деле, мы еще с вами никогда не говорили и не разбирались с вот этими частными армиями", — отметил журналист.

"Люди, которые едут туда зарабатывать так же, как американские ЧВК. А они действовали на Украине (напомню про ЧВК Вагнера) — это то, что наши коллеги из "Фонтанки" тогда первыми написали. Это, конечно, было блистательное расследование. И командир их (Вагнер) — это позывной, а зовут его Дмитрий Уткин. Это не наш Уткин, это Дмитрий Уткин. Он был награжден Орденом мужества, и есть фотография его с президентом Российской Федерации. Опять не будем лицемерить, безусловно, российское государство помогает ЧВК, помогает этим компаниям, возможно, координирует каким-то образом. Но это тоже факт", — говорит Венедиктов.

"То есть вокруг этой войны много лицемерия на Донбассе. Но гражданская война — она всегда вот таким образом происходит. А это гражданская война", — добавил главред радиостанции.

Венедиктов подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" не финансируется напрямую из бюджета РФ: "Нет, из бюджета это абсолютно точно не финансируется. Значит, смотрите. Есть (я возьму это слово в кавычки) "патриотически ориентированные олигархи". Значит, из открытых источников мы видели, что начало войны на Украине финансировалось Константином Малофеевым, человеком богатым (во всяком случае, об этом пишут многочисленные коллеги), который, кстати, и был основателем такого телеканала под названием "Царьград". И он не единственный такой".

"Может быть, за это он получает или получал какие-то бонусы. Но, во всяком случае, в тех переговорах, которые публикует Служба безопасности Украины, присутствует эта фамилия. Во всяком случае, во многих публикациях эта фамилия звучит. Я думаю, что он не единственный, может, даже и не главный. Но тем не менее... Кстати, к вопросу, а как финансировались ЧВК в Америке? То есть это не специфический российский эффект, это эффект, я бы сказал, такой, уже мировой, ну, вот таких держав, где нельзя использовать по каким-то причинам и правительство не считает возможным использовать кадровую армию или кадровые спецслужбы. Оно обращается к ветеранским организациям...", — подытожил журналист.

Напомним, ранее украинский журналист назвал проблему россиян как нации.