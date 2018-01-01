Вятрович, как зоркий охотничий сокол, продолжает следить за посяагательствами на историю Украины.
"Польская сборная вдохновляется для игры на футбольном поле военными победами своих предков. Среди других страниц истории избран захвата князем Болеславом Киева в 1018 году. Это событие не сыграла важную роль в истории Польши - в следующем году киевляне, организовав "майдан", выбросили Болеслава с своего города. Но нашим соседям то важно напомнить о своей "победе" над Киевом", − написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее Вятрович заявлял о том, что годовщину окончания Второй мировой войны нужно праздновать 8 мая.
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