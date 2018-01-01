Нардеп от "Оппозиционного блока" Бакулин объявлен в розыск

В МВД отмечают, что он скрывается от органов прокуратуры.

Евгений Бакулин скрывается от следствия УНИАН

Главное управление Национальной полиции в Киеве разыскивает народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина

Соответствующая информация размещена на странице "Лица, которые скрываются от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел.

В информации сказано, что разыскиваемый Бакулин, 1956 года рождения, считается исчезнувшим с 19 марта 2018 года.

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Напомним, в середине февраля Луценко направил в Раду представление об аресте Бакулина. Нардеп подозревается в причастности к созданию организованной преступной группировки и к хищению государственных средств в особо крупных размерах.

12 марта Луценко предложил Бакулину сделку со следствием. "В прошлом году на такое соглашение пошел экс-заместитель главы Нафтогаза Кацуба", − напомнил он. Именно данное соглашение, по словам Луценко, позволило следователям "выйти" на Бакулина.

Как известно, 15 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.