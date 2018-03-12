Луценко предложил нардепу-"оппобоковцу" Бакулину сделку со следствием

Генпрокурор Юрий Луценко публично предложил нардепу от партии "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину заключить соглашение со следствием и дать показания на бывшего президента страны Виктора Януковича.

Свое предложение глава ГПУ озвучил во время заседания регламентного комитета парламента, сообщает LIGA.net.

"Пользуясь случаем, хочу предложить Бакулину подумать над возможностью заключить соглашение со следствием... В прошлом году на такое соглашение пошел экс-заместитель главы Нафтогаза Кацуба", − сказал он.

Именно данное соглашение, по словам Луценко, позволило следователям "выйти" на Бакулина.

"Если Бакулин захочет сотрудничать со следствием, мы готовы пойти с ним на законное соглашение. Наше главное задание - это привлечение к ответственности организатора этой преступной организации, которым следствие обоснованно считает Януковича", - подытожил генпрокурор.

Напомним, в середине февраля Луценко направил в Раду представление об аресте Бакулина. Нардеп подозревается в причастности к созданию организованной преступной группировки и к хищению государственных средств в особо крупных размерах.