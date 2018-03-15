Рада сняла неприкосновенность с Бакулина: что его теперь ждет

15 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

За снятие депутатской неприкосновенности проголосовали 274 народных депутата. Кроме того, 252 народных депутата в ходе голосования дали согласие на задержание опоблоковца, а затем 240 голосами разрешили избрать ему меру пресечения.

В ходе заседания генпрокурор Юрий Луценко, ссылаясь на данные следствия, заявил, с марта 2010 года Бакулин вероятно принимал участие в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича. Его также подозревают в планировании и организации ряда особо тяжких преступлений.

Отметим, что с марта 2010-го по март 2014-го Бакулин занимал должность главы НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года стал народным депутатом Украины VIII созыва.

Напомним, в середине февраля Луценко направил в Раду представление об аресте Бакулина. Нардеп подозревается в причастности к созданию организованной преступной группировки и к хищению государственных средств в особо крупных размерах.

12 марта Луценко предложил Бакулину сделку со следствием. "В прошлом году на такое соглашение пошел экс-заместитель главы Нафтогаза Кацуба", − напомнил он. Именно данное соглашение, по словам Луценко, позволило следователям "выйти" на Бакулина.

Ранее 15 марта Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.