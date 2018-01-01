"Насильник и беглец". В "ДНР" "открестились" от взятого в плен ВСУ россиянина

По словам боевиков, взятый в плен украинскими военными Николай Покусаев добровольно прибыл на территорию, контролируемую "ДНР".
Об этом заявил "заместитель главы оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин.
"В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии "правоохранительных органов ДНР" появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним", — цитирует его один из подконтрольных боевикам сайтов.
Басурин также добавил, что Покусаев добровольно прибыл на территорию, контролируемую боевиками – для того, чтобы скрыться от уголовной ответственности. В заключении контракта в "ДНР" ему якобы отказали.
"После его местонахождение командованию "ВС ДНР" было неизвестно", - подытожил Басурин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Луганщине задержали боевика "ЛНР", который пытал заложников.