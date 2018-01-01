Названы сроки запуска поезда Hyperloop в Украине

Мининфраструктуры подписало с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) меморандум о сотрудничестве.

В ближайшие пять лет в Украине могут запустить первую линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop.

Об этом сообщил сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, передает УНИАН.

"Впервые Hyperloop будет тестироваться на экспериментальном участке в Тулузе. Первый коммерческий запуск возможен в Тулузе. Я хочу, чтобы в ближайшие пять лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и ЕС и соединить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС", - цитирует Омеляна агентство.

Также сообщается, что Мининфраструктуры подписало с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине.

О планах запустить вакуумный поезд Hyperloop в Украине Владимир Омелян заявлял в феврале текущего года. Руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop - HypeUA Александр Озеран ометил, что строительство тестовой площадки для запуска поезда в Украине может обойтись в $ 17 млн.

"Сейчас на европейском континенте один километр пути стоит $ 40 млн. Если мы говорим о Hyperloop, то это от $ 11 до $ 17 млн. Тестовая площадка - это полкилометра, то есть не такие значительные деньги", - сказал Озеран.

Вместе с тем, по оценкам Украинского института будущего, прогнозируемая стоимость Hyperloop в Украине по маршруту "Киев-Одесса" может составить составить около $ 3,6 млрд.

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