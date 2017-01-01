Не выдержала пыток и издевательств парня. Под Киевом девушка выбросилась из окна

Пара проживала вместе в течение трех месяцев в съемной квартире.
22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей, сообщается на странице Главного управления Нацполиции в Киевской области в Facebook.
Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна третьего этажа и упала на ступени подвального помещения.
К сожалению, полученные телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью.
"Сразу же после трагедии парень сбежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", — заявили в полиции.
Пара проживала вместе в течение трех месяцев в съемной квартире.
Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения — арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре нашли повешенными мужчину и женщину.